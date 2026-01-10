Firenze il report sulla sicurezza | anche Novoli diventa zona rossa

Il report sulla sicurezza a Firenze evidenzia un incremento delle misure di controllo, con Novoli che entra nella lista delle zone a rischio. Nel corso delle operazioni, sono state controllate circa 30.000 persone, con 15 arresti nel centro storico e 265 cittadini stranieri irregolari rimossi dal territorio. Questi dati riflettono un impegno costante delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza cittadina e contrastare il fenomeno dell’immigrazione irregolare.

Firenze, 10 gennaio 2026 – Circa 30mila persone controllate, 15 arresti solo nel centro storico e ben 265 cittadini stranieri irregolari allontanati dal territorio fiorentino. Sono alcuni dei dati pubblicati dalla prefettura di Firenze sui servizi messi in campo da forze dell'ordine e Comune di Firenze sul fronte sicurezza. Le zone rosse. Confermate anche le zone rosse previste dall'ordinanza prefettizia ex art. 2 Tullps, con la prosecuzione per ulteriori quattro mesi del divieto di stazionamento nelle aree del parco delle Cascine, della Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella e del Quartiere 2 e l'estensione ad alcune strade di Novoli (via Mariti, via Ponte di Mezzo, viale Guidoni, via Lippi e Macia, via Baracchini, via del Barco, sede ferro-tranviaria, torrente Mugnone, ponte Enzo Ferrari, viale Redi).

