Firenze il caso della ballerina filo-Putin Mosca | Succubi di Zelensky Kiev | Decisione significativa

A Firenze, la sospensione dello spettacolo con Svetlana Zakharova e Vadim Repin, entrambi ritenuti filo-Putin, ha generato un acceso dibattito internazionale. Mosca critica le decisioni italiane, mentre Kiev le definisce significative. La vicenda evidenzia come le scelte culturali possano diventare temi di tensione diplomatica, riflettendo le complesse dinamiche geopolitiche attuali.

Firenze, 10 gennaio 2026 – La sospensione dello spettacolo “Pas de deux for toes and fingers” con la ballerina Svetlana Zakharova e il violinista Vadim Repin, considerati entrambi filo-putiniani, previsto il 20 e 21 gennaio al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, è sempre più un caso diplomatico. A reagire con toni durissimi è l’ambasciata della Federazione Russa a Roma, che in un post pubblicato sui propri canali ufficiali accusa apertamente l’Italia di piegarsi alle pressioni di Kiev e dell’Unione europea, parlando di “russofobia” e di “limitazione della sovranità culturale”. “Non resta che ‘congratularsi’ con l’Italia e con Firenze, culla del Rinascimento, per l’ennesimo ‘traguardo’, ovvero per l’ulteriore immersione nelle torbide acque della russofobia”, si legge in un commento su Telegram della rappresentanza diplomatica russa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, il caso della ballerina filo-Putin. Mosca: “Succubi di Zelensky”, Kiev: “Decisione significativa” Leggi anche: Trump: «Telefonata produttiva con Putin». Alle 19 vertice con Zelensky. Kiev: "Prevista dichiarazione congiunta all'esercito ucraino" ?Mosca: «Serve decisione coraggiosa di Kiev» Leggi anche: Vertice con Zelensky, Trump: «Telefonata produttiva con Putin». «Attesa dichiarazione all'esercito ucraino». Mosca: «Serve una decisione coraggiosa di Kiev sul Donbass» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Firenze, il caso della ballerina filo-Putin. Mosca: “Succubi di Zelensky”, Kiev: “Decisione significativa”; L'Ucraina protesta con il Maggio Musicale Fiorentino e la sindaca Sara Funaro: salta lo spettacolo della ballerina filo Putin; Firenze, l’ambasciata russa contro lo stop allo spettacolo della ballerina filo-Putin: «Siete succubi di Zelensky e dell’Europa; Gli ucraini insorgono contro la ballerina...ucraina. Dove sono gli “inclusivisti”? Questione dehors: facciamone un falò (letteralmente). La Firenze sui giornali di venerdì 9 gennaio. Firenze, il caso della ballerina filo-Putin. Mosca: “Succubi di Zelensky”, Kiev: “Decisione significativa” - Firenze, 10 gennaio 2026 – La sospensione dello spettacolo “Pas de deux for toes and fingers” con la ballerina Svetlana Zakharova e il violinista Vadim Repin, considerati entrambi filo- lanazione.it

L’Ucraina protesta con il Maggio Musicale Fiorentino e la sindaca Sara Funaro: salta lo spettacolo della ballerina filo Putin - Zakharova e il marito Repin, supporter di Putin, dovevano esibirsi il 20 e 21 gennaio. msn.com

Firenze, l’ambasciata russa contro lo stop allo spettacolo della ballerina filo-Putin: «Siete succubi di Zelenski e dell’Europa» - Alla fine i russi si sono arrabbiati e il caso dello spettacolo della ballerina Svetlana Zakharova al Maggio Musicale Fiorentino (col violinista Vadim Repin), saltato dopo le proteste dell’Uc ... msn.com

Scoppia un caso diplomatico a #Firenze dopo che il Teatro del Maggio ha deciso di sospendere un spettacolo di balletto con due protagonisti russi. Il M5s: "Grave censura". #Cultura x.com

L’operazione per portare il fantasista giallorosso a Firenze è possibile: farebbe al caso della Fiorentina in vista del passaggio al 4-2-3-1 - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.