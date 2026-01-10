Fiorentina | Pablo Mari lascia il ritiro Destinazione Al-Hilal Trattativa con la Roma

Pablo Mari ha abbandonato il ritiro della Fiorentina, confermando il suo trasferimento in Arabia Saudita alla Al-Hilal. La trattativa con la Roma sembra in fase di definizione, ma al momento il difensore si sta preparando a vestire la maglia del club saudita. La notizia segna un importante aggiornamento sulla situazione contrattuale e le future strategie del calciatore.

Tanto per far chiarezza, il difensore della #Fiorentina Pablo Marì non è mai stato trattato dal #Genoa. Lo spagnolo che si trasferirà in Arabia alla corte di Simone Inzaghi aveva delle richieste italiane, ma non da parte dei rossoblu. x.com

