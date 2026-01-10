Fiorentina | Pablo Mari lascia il ritiro Destinazione Al-Hilal Trattativa con la Roma
Pablo Mari ha abbandonato il ritiro della Fiorentina, confermando il suo trasferimento in Arabia Saudita alla Al-Hilal. La trattativa con la Roma sembra in fase di definizione, ma al momento il difensore si sta preparando a vestire la maglia del club saudita. La notizia segna un importante aggiornamento sulla situazione contrattuale e le future strategie del calciatore.
Pablo Mari ha lasciato il ritiro essendo in procinto di trasferisi. Destinazione Arabia Saudita: la Al-Hilal di Simone Inzaghi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
