Fiorentina-Milan torna Nkunku Formazione | Allegri pensa a due cambi uno obbligato

Christopher Nkunku, che si è allenato regolarmente con la squadra, è tornato disponibile per la sfida tra Fiorentina e Milan in programma domani al 'Franchi'. Dopo aver saltato le ultime due gare, potrà essere inserito in panchina. Per la partita, Allegri valuta due cambi nella formazione, uno dei quali potrebbe essere obbligato. La sfida rappresenta un importante momento per entrambe le squadre in questo campionato.

Christopher Nkunku, che ieri si è allenato in gruppo, è recuperato e disponibile per Fiorentina-Milan di domani pomeriggio al 'Franchi': rientrerà, seppure soltanto in panchina, dopo le due gare saltate contro Cagliari e Genoa.

