La Fiorentina continua a muoversi sul mercato, con Marí che avvia il processo di cessione e l’attesa per Baldanzi. Mentre la squadra si prepara alla sfida contro il Milan, l’attenzione rimane focalizzata anche sulle operazioni di mercato. La società mantiene un approccio sobrio e strategico, monitorando attentamente le opportunità per rafforzare la rosa senza perdere di vista gli obiettivi stagionali.

Firenze, 10 gennaio 2026 - Mentre l’attenzione immediata della Fiorentina è rivolta all’impegno di campionato contro il Milan (per il quale sarà disponibile anche il nuovo acquisto Brescianini che si è già allenato in gruppo), il lavoro sul mercato resta intenso. I dirigenti viola sanno che la prossima settimana sarà decisiva per completare diversi incastri, soprattutto sul fronte delle uscite, che inevitabilmente condizioneranno anche le operazioni in entrata. In difesa, infatti, qualcosa si muove già. L’addio di Mattia Viti è ormai vicino: il suo futuro prevede il rientro al Nizza prima di una nuova esperienza in prestito alla Sampdoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina, “Il Colpo di Mezzanotte” - Marí avvia il domino delle cessioni. Attesa Baldanzi

Leggi anche: Fiorentina, “Il Colpo di Mezzanotte” - Paratici pronto a pescare dalla Juve. Piace Baldanzi

Leggi anche: Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Diverse cessioni in ponte. Piace De Vrij e non solo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Fiorentina, “Il Colpo di Mezzanotte” - Marí avvia il domino delle cessioni. Attesa Baldanzi - Il difensore spagnolo vola in Arabia Saudita alla ricca corte di Simone Inzaghi. sport.quotidiano.net