Fino a quando farà questo freddo? E la neve? Le previsioni intanto a Livigno si sono toccati -24°

Le temperature rigide continuano a interessare la Lombardia, con particolare attenzione a Livigno, dove si sono registrati -24°C. Questa ondata di gelo, che coinvolge sia le zone montuose sia le aree pianeggianti, solleva domande sulle previsioni future. Quando terminerà questo periodo di freddo intenso? E quale sarà l’evoluzione delle precipitazioni nevose nelle prossime settimane? Ecco un aggiornamento sulle condizioni meteorologiche attuali e le previsioni a breve termine.

Livigno (Sondrio), 10 gennaio 2026 – Ondata di gelo in Lombardia, con un freddo polare che in questa settimana si è fatto sentire in tutta la regione, dalle zone montuose alla pianura. In provincia di Sondrio da alcuni giorni le temperature sono in picchiata: a Livigno ieri si è registrato il record stagionale. Nel Piccolo Tibet, 1.800 metri di altitudine, si sono toccati i 24 gradi sotto zero. Disagi si sono registrati nella serata di ieri sulle strade della Valtellina e della Valchiavenna, a seguito delle copiose nevicate delle scorse ore, che hanno interessato anche il fondovalle. Livigno, Diego Crippa in canottiera a -25 gradi: "Mai preso un raffreddore" TIRANO, CODE E NEVE AL RIENTRO DEL PONTE DI SANT AMBROGIO - Foto (NATIONAL PRESSORLANDI) Cancellata la partita di Serie D.

Freddo record e neve, è un inverno anomalo? Temperature fino a -20°. Il meteorologo: «Gelo come 15 anni fa» - In questi giorni masse d’aria fredda stanno interessando gran parte dell'Italia, ... ilmessaggero.it

Freddo e altra neve fino a quote basse su molte regioni, l’inverno morde - METEO SINO AL 12 GENNAIO 2026, ANALISI E PREVISIONE L’inverno rigido è assoluto protagonista della scena meteo in gran parte d’Europa, ma il crollo ... msn.com

FREDDO, GELO E NEVE ANCORA PER MOLTI gg (FINO al 13 GENNAIO, per coloro che leggono solo il TITOLO!) LE NEVICATE OSSREVATE NELLE ULTIME ORE https://meteomont.carabinieri.it/nevicate-in-atto #neve #freddo #gelo - facebook.com facebook

#Previsioni #meteo #Veneto: freddo intenso fino a martedì, poi rialzo termico x.com

