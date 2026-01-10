Fine settimana in Capitanata | gli eventi di sabato 10 e domenica 11 gennaio

Il fine settimana in Capitanata propone una serie di eventi, tra spettacoli teatrali e appuntamenti culturali, per sabato 10 e domenica 11 gennaio. A Foggia, il Teatro Giordano ospita 'La Bella e la Bestia', mentre all’ Teatro del Fuoco si esibiscono Antonello Costa e Paolo Caiazzo. Al Teatro Regio di Capitanata si svolgono ulteriori rappresentazioni, offrendo occasioni di intrattenimento e cultura per la comunità.

Nuovo fine settimana all'insegna di eventi in Capitanata. Ecco quali non perdere.Sabato 10 gennaioFoggiaAl Teatro Giordano va in scena 'La Bella e la Bestia'Al Teatro del Fuoco Antonello Costa e Paolo Caiazzo vanno in scena con 'Un ponte per due'Al Teatro Regio di Capitanata va in scena la.

