Fiere La Regione Lazio alla Winter Fancyfaire di San Diego

La Regione Lazio partecipa alla Winter FancyFaire di San Diego, in programma dall’11 al 13 gennaio 2026 presso il San Diego Convention Center. L’evento rappresenta un’occasione per promuovere le eccellenze del territorio e rafforzare i rapporti internazionali nel settore delle fiere e del commercio. La partecipazione si inserisce in un percorso di valorizzazione delle produzioni regionali e di networking tra operatori italiani e internazionali.

Si preannuncia un’importante partecipazione alla Winter FancyFaire di San Diego, negli Stati Uniti, un evento che si svolgerà dall’11 al 13 gennaio 2026 presso il prestigioso San Diego Convention Center. Questa manifestazione rappresenta il primo grande appuntamento fieristico del 2026 e segna l’inizio ufficiale della stagione delle fiere organizzate da Arsial per il nuovo anno. “La presenza al Winter FancyFaire – si legge in una nota ufficiale – conferma la strategia di internazionalizzazione della Regione Lazio, mirata alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari e al rafforzamento del posizionamento delle imprese laziali sui mercati esteri ad alto valore aggiunto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Fiere. La Regione Lazio alla Winter Fancyfaire di San Diego Leggi anche: Valle San Martino: "Archè" protagonista alla Winter edition di Ginnastica in festa Leggi anche: Propaganda Live, Diego Bianchi in Veneto con il candidato alla Regione per il centrosinistra Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La Regione Lazio alla “Winter FrancyFaire” di San Diego. La Regione Lazio alla Winter FancyFaire di San Diego - Appuntamento dall’11 al 13 gennaio 2026 al San Diego Convention Center Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio. expartibus.it

Il Lazio alla Winter FancyFaire di San Diego - Il Lazio apre il 2026 all'insegna dell'internazionalizzazione partecipando alla Winter FancyFaire di San Diego (USA) in programma dall'11 al 13 gennaio. ciociariaoggi.it

Ecco quali sono i prodotti tipici che la Regione Lazio con Arsial porteranno alla fiera agroalimentare di San Diego USA - Sardine doc, pasta e specialità culinarie assortite, ma anche prodotti a base di tartufo, olio di oliva e acque minerali. msn.com

Regione, Odg leghista da 250mila euro per sagre e fiere storiche “Le sagre tipiche e le fiere storiche svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere viva l’identità dei territori, nel promuovere tipicità e tradizioni e nel favorire volontariato e realtà locali. Con un - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.