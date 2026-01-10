Fiamma olimpica a Parma i 50 tedofori di Esselunga

Esselunga ha partecipato al percorso della Fiamma Olimpica a Parma, con 50 rappresentanti dell’azienda che hanno portato avanti il simbolo dei Giochi. Questo momento si inserisce nel viaggio che attraversa l’Italia e culminerà allo stadio Meazza di Milano il 6 febbraio. La partecipazione di Esselunga testimonia il suo impegno nel sostenere i valori dello sport e della tradizione olimpica.

Esselunga è stata protagonista del viaggio della Fiamma Olimpica, il lungo cammino che, attraversando tutta l'Italia, avrà il suo arrivo allo stadio Meazza di Milano il prossimo 6 febbraio: 50 rappresentanti dell'azienda hanno avuto l'onore di portare il sacro fuoco nella tappa che ha avuto il.

Esselunga porta la Fiamma Olimpica a Parma e verso Milano-Cortina - Esselunga ha preso parte al percorso della Fiamma Olimpica, che sta attraversando l’Italia fino all’arrivo allo stadio Meazza di Milano il 6 febbraio. foodaffairs.it

Milano Cortina 2026: la Fiamma Olimpica è passata da Parma | VIDEO - Parma saluta la Fiamma Olimpica insieme alla nostra Giulia Ghiretti, alle cittadine, ai cittadini e agli atleti della città. sportparma.com

IL VIAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA MILANO CORTINA 2026 Desenzano del Garda 18 gennaio 2026 Partenza ore 8.00 Viale Agello – Chiesa Madonna della Villa Desenzano del Garda accoglie il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 - facebook.com facebook

