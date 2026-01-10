Festa del Beato Angelo Arriva anche la Fanfara

La Festa del Beato Angelo a Gualdo Tadino si svolgerà giovedì 15 gennaio con eventi religiosi nella basilica di San Benedetto. Quest’anno, la celebrazione sarà accompagnata dalla presenza della Fanfara, che arricchirà il programma con un concerto di solidarietà. L’appuntamento rappresenta un momento importante per la comunità, unendo tradizione e spirito di solidarietà in un’occasione di riflessione e condivisione.

GUALDO TADINO - La grande festa patronale del Beato Angelo, in programma per giovedì 15 gennaio con un vasto programma di eventi di carattere religioso nella basilica concattedrale di San Benedetto sin dalle primissime ore del mattino, quest'anno verrà arricchita da un concerto di solidarietà, che si preannuncia spettacolare. L'appuntamento viene organizzato e proposto da un gruppo di gualdesi, di cui è referente la signora Marinella Gentilucci, sostenitori dell'Associazione volontari per il servizio internazionale (Avsi). Si terrà al teatro Talia, con inizio alle ore 21; è ad ingresso libero. Protagonista della serata sarà la Fanfara dei Bersaglieri "Col.

