Fermana senza tifosi ma potrà contare sui nuovi acquisti

La Fermana si prepara alla nuova stagione senza il supporto dei tifosi presenti allo stadio, ma può guardare avanti con fiducia grazie ai recenti acquisti. La dirigenza e la squadra sono concentrate sull’obiettivo di migliorare e crescere, mantenendo un approccio sobrio e preciso. L’intera comunità sportiva attende con interesse gli sviluppi, sperando in un anno positivo nonostante le sfide.

Attesa alta in casa Fermana sia dal punto dei vista della squadra e della dirigenza, sia per l’intero ambiente. E’ chiaro che il match con la Civitanovese di domani è carico di significato in ogni sensi. Uno dei derby più sentiti dalle rispettive tifoserie che di recente hanno avuto modo di incrociarsi anche se, a dire il vero, ad esser stata punita pesantemente è stata in pratica solo quella canarina. Ma anche in campo da sempre è un match che regala sensazioni forti e grandi cornici di pubblico. Questa volta, come anche all’andata per lo stop alla tifoseria rossoblù, non lo sarà affatto. Mancherà la componente canarina sugli spalti mentre molto probabilmente, dopo il recente cambio societario, saranno molti i civitanovesi presenti in tribuna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

