Ferito gravemente dallo scoppio di un petardo 14enne sottoposto a interventi ricostruttivi dalle equipe dell' Aoum

Un ragazzo di 14 anni è stato ricoverato d'urgenza presso l'ospedale Torrette di Ancona dopo aver subito gravi ferite da uno scoppio di petardo. Le equipe mediche dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche lo hanno sottoposto a interventi ricostruttivi per stabilizzare le sue condizioni. La vicenda evidenzia i rischi associati all'uso di esplosivi artigianali e l'importanza di interventi specializzati in situazioni di emergenza.

ANCONA – Un adolescente di 14 anni è stato operato d'urgenza all'interno del presidio di Torrette dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. L'intervento risale al giorno dell'Epifania. La sera precedente il giovane era stato colpito al volto, al collo, al tronco e agli arti superiori. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

