Ferito gravemente dallo scoppio di un petardo 14enne sottoposto a interventi ricostruttivi dalle equipe dell' Aoum
Un ragazzo di 14 anni è stato ricoverato d'urgenza presso l'ospedale Torrette di Ancona dopo aver subito gravi ferite da uno scoppio di petardo. Le equipe mediche dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche lo hanno sottoposto a interventi ricostruttivi per stabilizzare le sue condizioni. La vicenda evidenzia i rischi associati all'uso di esplosivi artigianali e l'importanza di interventi specializzati in situazioni di emergenza.
ANCONA – Un adolescente di 14 anni è stato operato d'urgenza all'interno del presidio di Torrette dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. L'intervento risale al giorno dell'Epifania. La sera precedente il giovane era stato colpito al volto, al collo, al tronco e agli arti superiori. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Capodanno, trenta soccorsi nella notte a Genova: 19enne ferito gravemente per lo scoppio di un petardo
Leggi anche: Capodanno: 57 feriti a Napoli, oltre settecento interventi in tutta Italia | Uomo ucciso dallo scoppio di un petardo a Roma
Roma, ucciso dallo scoppio di un petardo: 63enne perde la mano e muore dissanguato; Petardi, un morto a Roma. A Milano due 12enni feriti gravi per i botti, uno perde una mano; Gli scoppia un petardo in mano, ragazzino ferito gravemente; Scoppia un petardo, sedicenne perde la mano a Sedegliano.
Ferito gravemente dallo scoppio di un petardo, 14enne sottoposto a interventi ricostruttivi dalle equipe dell'Aoum - L'adolescente aveva riportato lesioni al volto, al collo, al tronco e agli arti superiori: l'operazione multidisciplinare ha visto coinvolto il personale della Clinica di Chirurgia plastica e ricostru ... anconatoday.it
Ferito gravemente dallo scoppio di un petardo, operato a Palermo il ragazzo di Licata - Nelle prime ore del mattino di oggi, al Civico di Palermo, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico il licatese di 23 anni rimasto gravemente ferito alle mani, nel corso della notte, a ... quilicata.it
Minorenne gravemente ferito da un petardo: amputata una falange - Al Salesi è stato operato alla mano anche un secondo adolescente Un ragazzo di 13 anni è stato sottoposto a intervento chirurgico presso l'ospedale pediatrico Salesi di Ancona a seguito dello scoppio ... youtvrs.it
NAPOLI, PERDE TRE DITA PER I PETARDI. DIMESSO DALL’OSPEDALE SI FERISCE CON UN ALTRO BOTTO
Esplosione in uno stabile, gravemente ferito un anziano https://qds.it/teramo-esplosione-anziano-ferito-cronaca/ - facebook.com facebook
Il 19enne calciatore del #Metz #TahirysDosSantos è rimasto gravemente ferito nell’incendio di #CransMontana e trasferito in Germania per cure. Il club chiede rispetto della privacy e conferma il pieno sostegno a lui e alla famiglia x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.