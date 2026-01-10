Ferguson è bastato che fosse accostato al Napoli e si è fatto male

Durante la partita Roma-Sassuolo, Evan Ferguson ha dovuto lasciare il campo al 38° minuto del primo tempo a causa di un infortunio al tendine. La notizia ha suscitato preoccupazioni nella squadra giallorossa, già alle prese con le assenze in attacco. Ferguson, recentemente associato al Napoli, si trova ora a dover affrontare un percorso di recupero, mentre la Roma cerca soluzioni per sopperire alla sua assenza.

Roma in emergenza in attacco. Dopo l’infortunio al tendine di Dovbyk, Evan Ferguson ha lasciato il campo al 38esimo del primo tempo di Roma-Sassuolo per infortunio. Al suo posto è entrato El Shaarawy. Infortunio per Ferguson. L’ attaccante irlandese ha preso una botta alla schiena; i medici sono intervenuti per la seconda volta su di lui, che già all’inizio del match aveva rimediato lo stesso infortunio, ma aveva deciso di continuare a giocare. Evidentemente, stavolta non ce l’ha fatta ed è uscito dal campo dolorante e toccandosi il fondoschiena. A Dazn hanno dichiarato che Gasperini stava già pensando di sostituirlo all’intervallo, poiché non gli stava piacendo la sua prestazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

