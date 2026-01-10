Fasano alla prima in casa nel 2026 | ospita il Gravina di mister Nicola Ragno
L’Us Città di Fasano torna in campo in casa nel 2026, affrontando il Gravina di mister Nicola Ragno alla 19ª giornata del girone H di Serie D. La partita si disputerà al “Vito Curlo” alle ore 14, offrendo ai tifosi l’opportunità di seguire la squadra nel primo impegno ufficiale del nuovo anno.
FASANO - Per il primo impegno casalingo del 2026, valido per la 19ª giornata della serie d – girone H, l’Us Città di Fasano affronterà il Gravina al “Vito Curlo”, con il match in programma alle 14.30 di domenica 11 gennaio.La formazione biancazzurra è reduce dal ritorno alla vittoria, coinciso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
