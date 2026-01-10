Faraone | nasce la ‘Casa Riformista’ nuovo spazio centrista nel centrosinistra
Il 10 gennaio segna l'inizio della Casa Riformista, nuovo spazio centrista nel centrosinistra in Sicilia. Nato dal progetto di Italia Viva, mira a creare un punto di riferimento per le forze di buonsenso che desiderano offrire un’alternativa credibile alle attuali maggioranze di governo. Questo progetto intende favorire un dialogo costruttivo e unire le energie politiche orientate a un centro moderato e riformista.
Il progetto di Italia Viva prende forma in Sicilia. « Parte oggi, 10 gennaio, il cantiere della Casa Riformista: uno spazio politico collocato al centro del centrosinistra, pensato per unire tutte le forze di buonsenso che vogliono costruire un'alternativa credibile ai governi di Schifani e Meloni ». Così Davide Faraone, vicepresidente nazionale di Italia Viva, nella foto d'apertura, ha illustrato l'avvio della nuova iniziativa politica intervenendo a Palermo, a margine dell'assemblea regionale del partito. Critiche ai governi Schifani e Meloni. Secondo Faraone, le promesse fatte dall'attuale centrodestra su sicurezza, riduzione delle tasse e infrastrutture sono rimaste disattese.
