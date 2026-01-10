Verena Hofer si conferma tra le protagoniste dello slittino femminile, ottenendo un piazzamento sul podio alla tappa di Winterberg, in Germania, valida per la Coppa del Mondo 2026. Hannah Prock si è aggiudicata la vittoria, mentre l’azzurra continua a mostrare un buon livello di forma, consolidando la sua posizione in stagione. Un risultato che conferma il momento positivo di Hofer nel circuito internazionale.

Verena Hofer si conferma e centra un altro podio! Hannah Prock si è aggiudicata la tappa di Winterberg (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di slittino singolo femminile 2026, ma l’azzurra conferma il suo ottimo momento di forma conquistando una terza posizione di alto livello che va a fare il paio con il podio di Park City di inizio stagione. Sul budello teutonico il successo è andato, come detto, all’austriaca Hannah Prock con il tempo complessivo di 1:51.885 (56.005 miglior tempo nella prima manche e 55.800, la più veloce anche nella seconda) con un margine di vantaggio di 87 millesimi sulla tedesca Julia Taubitz (56. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - FANTASTICA VERENA HOFER! Podio straordinario a Winterberg, vince Hannah Prock

