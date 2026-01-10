Famiglia nel bosco mamma rischia allontanamento dalla struttura | non collaborativa

Catherine Birmingham, madre di tre bambini nel bosco di Palmoli, si trova attualmente in una casa-famiglia a Vasto a seguito di un’ordinanza del Tribunale dei Minori de L’Aquila. La donna è stata definita “rigida e non collaborativa” durante il procedimento, che ha portato alla sua temporanea lontananza dalla famiglia. La vicenda riguarda questioni di tutela e supporto familiare, sollevando attenzione sulle modalità di gestione e assistenza in casi di fragilità.

