Famiglia nel bosco l’annuncio su mamma Chaterine e i tre figli dopo l’incontro con gli assistenti sociali

La famiglia nel bosco, composta da mamma Chaterine e i suoi tre figli, è al centro di un’importante fase di valutazione dopo l’incontro con gli assistenti sociali. La vicenda dei “fratellini del bosco” potrebbe avere sviluppi futuri, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire il benessere dei minori. Restano da seguire gli eventuali aggiornamenti riguardo alle prossime decisioni ufficiali.

La vicenda dei tre bambini conosciuti come i “fratellini del bosco” potrebbe presto conoscere un nuovo sviluppo. La madre, Catherine Birmingham, rischia infatti di essere allontanata dalla casa famiglia di Vasto dove vive insieme ai figli dallo scorso 20 novembre, dopo il provvedimento del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila che ha sospeso la responsabilità genitoriale. Catherine Birmingham è la madre dei due gemelli di sei anni e della bambina di otto, collocati nella struttura in seguito all’ordinanza del tribunale. Attualmente la donna risiede nella casa famiglia insieme ai figli, pur con incontri regolati in determinati momenti della giornata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

