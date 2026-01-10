Famiglia nel bosco la mamma ora rischia l' allontanamento | ecco perché
La famiglia di Catherine Birmingham, madre di tre bambini, si trova dal novembre scorso in una struttura protetta a Vasto, Chieti. Recentemente, la madre è stata descritta come
Viene definita " rigida e non collaborativa " Catherine Birmingham, la madre dei tre bambini del bosco che da quasi due mesi (era il 20 novembre) si trovano all'interno di una struttura protetta di Vasto (Chieti). Cosa può succedere. Se continuerà ad avere questo atteggiamento potrebbe essere anche allontanata perché percepita come un ostacolo. L'ordinanza dei giudici ha sospeso la responsabilità genitoriale sua e del marito Nathan proteggendo i loro tre figli (due gemelli di sei anni e una di otto), dal rudere tra gli alberi di Palmoli. Se gli assistenti sociali continueranno a notare la diffidenza della donna nei loro confronti potrebbe essere inibita nel rimanere nella struttura dove può vedere i suoi figli tre volte al giorno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
