Falsificati i profili social di Muzzarelli | Pronto a denunciare

Recentemente sono stati falsificati i profili social di Muzzarelli. In risposta, intendo procedere con le autorità per tutelare la propria identità. Nel frattempo, ho creato un gruppo WhatsApp gratuito dedicato a chi desidera approfondire temi di finanza, azioni e investimenti, offrendo informazioni affidabili e utili. Per chi fosse interessato, è possibile unirsi per condividere conoscenze e chiarimenti in modo semplice e diretto.

"Ciao, di recente ho creato un gruppo whatsapp dove chiunque può imparare gratuitamente su finanza, azioni e altri investimenti. Vuoi unirti a noi?". E’ questa l’ultima truffa finanziaria diffusissima sui social network, in particolare Instagram e Facebook. Ignoti esperti criminali della rete rubano profili ad ignari utenti e, attraverso gli stessi, contattano gli amici delle vittime invitandoli appunto ad unirsi al gruppo whatsapp. Una ‘trappola’ partita verso decine e decine di utenti della rete anche dal presunto profilo dell’ex sindaco, oggi consigliere regionale e presidente della commissione Politiche per la Salute e Politiche sociali Gian Carlo Muzzarelli che invita chiunque ricevesse il citato messaggio a segnalare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Falsificati i profili social di Muzzarelli: "Pronto a denunciare" Leggi anche: Tatiana Tramacere chiude i profili social: “Inondata di odio” Leggi anche: Attaccati gli account social di Cirielli, commenti da profili fake La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Falsificati i profili social di Muzzarelli: Pronto a denunciare. Falsificati i profili social di Muzzarelli: "Pronto a denunciare" - "Ciao, di recente ho creato un gruppo whatsapp dove chiunque può imparare gratuitamente su finanza, azioni e altri investimenti. msn.com

I criminali informatici creano profili falsi usando storie di gravi malattie o povertà estrema per spingere le persone a donare denaro. Queste truffe, sempre più realistiche grazie all'uso di immagini generate con l'intelligenza artificiale, mirano a raccogliere soldi s - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.