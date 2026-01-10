Falò musica dal vivo cibo e divertimento | in Brianza arrivano due sagre

In Brianza, dopo le festività natalizie, tornano le tradizionali sagre. Eventi che offrono momenti di convivialità con falò, musica dal vivo, buon cibo e divertimento per tutta la famiglia. Queste manifestazioni rappresentano un’occasione per riscoprire le tradizioni locali e trascorrere giornate all’insegna della socialità. Due appuntamenti da non perdere per chi desidera vivere la comunità e scoprire i sapori della zona.

Si sono da poco conclusi i pranzi e le cene del periodo natalizio, che a gennaio, in Brianza è tempo di sagre.La sagra a VimercateIn ordine cronologico, la prima, quella di Sant’Antonio, è in programma a Vimercate dal 16 al 18 gennaio. Bancarelle, musica dal vivo, attività per bambini faranno da. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

