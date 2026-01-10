Fabrizio Corona sull’ex Silvia Provvedi | Mi vergognavo di lei le ho fatto rifare il seno

Fabrizio Corona ha commentato pubblicamente la sua ex, Silvia Provvedi, rivelando di averle fatto rifare il seno a causa di alcuni sentimenti di imbarazzo. La coppia è stata insieme anche durante il periodo di detenzione di Corona. Questa dichiarazione ha suscitato attenzione, portando alla luce aspetti personali e relazionali di una figura nota nel panorama dello spettacolo italiano.

Parole dure quelle di Fabrizio Corona su Silvia Provvedi: la coppia è stata insieme anche mentre lui era in carcere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

