Fabrizio Corona sull’ex Silvia Provvedi | Mi vergognavo di lei le ho fatto rifare il seno

Fabrizio Corona ha commentato pubblicamente la sua ex, Silvia Provvedi, rivelando di averle fatto rifare il seno a causa di alcuni sentimenti di imbarazzo. La coppia è stata insieme anche durante il periodo di detenzione di Corona. Questa dichiarazione ha suscitato attenzione, portando alla luce aspetti personali e relazionali di una figura nota nel panorama dello spettacolo italiano.

Fabrizio Corona su Silvia Provvedi: “Dopo Belen mi vergognavo di stare con lei. Le foto insieme su Chi? 30mila euro” - Fabrizio Corona, nella serie Netflix "Io sono notizia", ha avuto parole poco lusinghiere per la ex fidanzata Silvia Provvedi ... fanpage.it

Corona attacca la ex Silvia Provvedi: "Mai amata, come ho fatto a stare con lei?" - Tra parole durissime, vecchie ferite e nuove polemiche, tornano a galla i retroscena più controversi della relazione tra il re dei paparazzi e Silvia Provvedi. libero.it

Ieri sera mi sono guardata tutta la serie di Fabrizio Corona. 5 episodi. Eh già, non avevo proprio un ca@@o da fare. All’inizio sono stata catapultata negli anni 2000, quando Lele Mora era il King del management e gestiva il mondo dello spettacolo, erano qua - facebook.com facebook

La storia di Fabrizio Corona, protagonista della docuserie 'Io sono notizia' da oggi su Netflix. L'ex Nina Moric: "Un pagliaccio" x.com

