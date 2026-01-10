Fabrizio Corona | Io sono notizia il trailer della docuserie Netflix in 5 puntate

Fabrizio Corona: Io sono notizia è la nuova docuserie su Netflix composta da cinque puntate. Piuttosto che una semplice biografia, il progetto offre uno sguardo sull’Italia dagli anni ’90 a oggi, attraverso la figura di Corona. La serie si propone di analizzare un’epoca e le sue trasformazioni, offrendo uno spunto di riflessione sul ruolo dei media e della notorietà nel contesto italiano.

Fabrizio Corona: Io sono notizia, su Netflix debutta la docuserie in 5 puntate che non vuole essere la biografia del "Re dei Paparazzi" ma l'affresco dell'Italia dagli anni '90 a oggi. Genio della comunicazione o manipolatore senza scrupoli? Vittima o carnefice? Da oggi è disponibile il trailer di Fabrizio Corona: Io sono notizia, la docuserie in cinque episodi – disponibile solo su Netflix dal 9 gennaio – che attraversa l'era berlusconiana, l'avvento dei social e le contraddizioni della giustizia italiana, con un racconto senza filtri che non vuole essere la biografia del "Re dei Paparazzi", ma l'affresco di un Paese che, dagli anni '90 a oggi, ha smesso di distinguere la differenza tra realtà e reality.

