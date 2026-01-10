Fabio Stefanini torna alla Scandone Avellino

La Scandone Avellino comunica con piacere il ritorno di Fabio Stefanini, ala del 1993, nel roster biancoverde. Questa operazione rafforza la squadra, confermando l’impegno del club nel costruire un team competitivo e stabile. Stefanini, già noto alla tifoseria, porta esperienza e continuità, contribuendo agli obiettivi della stagione. La società dà il benvenuto a Fabio nel suo secondo ciclo con la squadra.

Fabio Stefanini torna in biancoverde: ufficiale il suo ritorno alla Scandone Avellino. La Scandone Avellino è lieta di annunciare il ritorno in biancoverde di Fabio Stefanini, ala classe 1993. Giocatore di grande affidabilità ed esperienza, Stefanini è stato uno dei protagonisti del roster della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Scandone Avellino torna al successo: battuta la StellaEbk Roma 68-66 grazie a una prodezza nel finale

Leggi anche: Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sono sposati in tuta | FOTO

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Scandone Avellino, segnali di svolta: intensità e carattere per un nuovo inizio.

Scandone Avellino, segnali di svolta: intensità e carattere per un nuovo inizio - La Scandone Avellino torna a sorridere superando nettamente Marigliano al termine di una gara dominata dall’inizio alla fine, che ... orticalab.it