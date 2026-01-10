Fabio Stefanini torna alla Scandone Avellino
La Scandone Avellino comunica con piacere il ritorno di Fabio Stefanini, ala del 1993, nel roster biancoverde. Questa operazione rafforza la squadra, confermando l’impegno del club nel costruire un team competitivo e stabile. Stefanini, già noto alla tifoseria, porta esperienza e continuità, contribuendo agli obiettivi della stagione. La società dà il benvenuto a Fabio nel suo secondo ciclo con la squadra.
