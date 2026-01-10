Fa una scoperta agghiacciante sul fondo di un cartone di latte | Non posso credere di averlo bevuto ieri ho pensato a un topo ma era altro
Una donna di nome Lauren ha condiviso una scoperta sconcertante: trovando qualcosa di inaspettato nel fondo di un cartone di latte di mandorla, ha avuto un’idea sbagliata, pensando si trattasse di un topo. Tuttavia, ciò che ha scoperto era ben diverso, dimostrando che anche prodotti apparentemente innocui possono nascondere sorprese indesiderate. Un episodio che invita a prestare attenzione alla qualità e alla sicurezza dei alimenti che consumiamo quotidianamente.
Una confezione di latte di mandorla non può nascondere chissà quale orrore. E invece, stando al racconto di una donna di nome Lauren, nel suo dolce latte l’orrore c’era, eccome. Su TikTok, in un video diventato virale, Lauren ha raccontato di aver visto una cosa “agghiacciante” sul fondo della confezione: “Non posso credere di aver bevuto questo latte solo ieri”, spiega mentre non riesce a trattenere le lacrime. Si tratta di Inner Goodness Barista Almond Milk, acquistato da Aldi. Nel video, la donna mostra un oggetto nero sul fondo del cartone. Poi taglia la confezione, così da far vedere ancora meglio la massa scura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
