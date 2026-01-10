Fa Cup favola del Macclesfield | Palace eliminato in ricordo del giocatore scomparso

Il 16 dicembre, il Macclesfield, squadra della sesta divisione inglese, ha perso il giovane attaccante Ethan McLeon, 21 anni, in un incidente stradale. La Fa Cup ha così preso una piega insolita, con il Palace eliminato in un ricordo che va oltre il calcio, rendendo omaggio alla memoria di un talento scomparso troppo presto. Una vicenda che ha toccato profondamente il mondo dello sport e della comunità locale.

AGI - Il 16 dicembre il Macclesfield, squadra della sesta serie inglese, perdeva il suo attaccante 21enne Ethan McLeon in un incidente stradale di ritorno da una trasferta. Meno di un mese dopo i suoi compagni hanno firmato una delle più grandi imprese nella storia della Fa Cup eliminando la squadra detentrice, il Crystal Palace, che milita in Premier League e lo sopravanza di 117 posizioni. Si tratta di una di quelle favole che spesso la Coppa d'Inghilterra regala ma stavolta nasce da una tragedia perché i genitori di McLeon erano in tribuna e i 5300 spettatori gli hanno dedicato due striscioni.

