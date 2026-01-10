FA Cup | Crystal Palace eliminato dal Macclesfield club di sesta divisione

Il Crystal Palace, campione in carica della FA Cup, è stato eliminato ai 32esimi di finale dal Macclesfield, club di sesta divisione. Questa sconfitta rappresenta una delle sorprese più significative nella storia della competizione, suscitando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La partita ha evidenziato come, nel calcio, le sorprese possano sempre essere dietro l’angolo, indipendentemente dalla categoria o dalla storia dei club coinvolti.

Alcuni l’hanno già definita l’eliminazione più clamorosa nella storia della FA Cup. Il Crystal Palace, squadra campione in carica del prestigioso trofeo inglese, è stato eliminato ai 32esimi di finale dal Macclesfield, club di sesta divisione. Sconfitta per 2-1 per i londinesi in casa del piccolo club del Cheshire, e invasione di campo, alla fine del match, dei tifosi del Macclesfield, squadra peraltro allenata da John Rooney, fratello di Wayne, ex centravanti del Manchester United. Tra gli altri match di giornata, tondo 10-1 per il Manchester City in casa contro l’Exeter: i gol di Alleyne, Rodri, autoreti di Doyle-Hayes e Fitzwater e reti di Lewis (doppietta), Semenyo, Reijnders, O’Reilly e McAidoo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - FA Cup: Crystal Palace eliminato dal Macclesfield, club di sesta divisione Leggi anche: Il Crystal Palace eliminato dalla FA Cup da una squadra di sesta divisione: sconfitta clamorosa Leggi anche: Il Macclesfield, squadra di sesto livello inglese, ha eliminato il Crystal Palace dalla Fa Cup Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Glasner e il Palace non sentono pressioni da detentori della FA Cup; FA Cup | Tutte le partite del 3° turno su discovery+; Da domani a lunedì tutte le 32 gare della Fa Cup in streaming su Dazn e Discovery+; Anteprima della FA Cup: i membership della Premier League entrano nella mischia mentre l’azione si riscalda. FA Cup: Crystal Palace eliminato dal Macclesfield, club di sesta definizione - Alcuni l'hanno già definita l'eliminazione più clamorosa nella storia della FA Cup. lapresse.it

