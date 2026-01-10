Ex scalo merci Chiastra | Bene lo sgombero ancora in attesa di un progetto serio e realizzabile

L’ex Scalo Merci di Chiastra è stato sgomberato con successo, grazie all’intervento delle forze dell’ordine. La zona, che ospitava un insediamento di cinque persone senza autorizzazione, è stata messa in sicurezza. Resta l’attesa di un progetto serio e realizzabile per il futuro di quest’area, al fine di garantirne un utilizzo sostenibile e regolamentato.

"Voglio ringraziare i Carabinieri per l'intervento nello spazio dell'ex Scalo Merci, dove è stato sgomberato un insediamento di cinque abusivi, che sono stati allontanati, ed è stata messa in sicurezza l'area" esordisce con queste parole il consigliere comunale e provinciale Virginia Chiastra.

