Ex scalo merci Chiastra | Bene lo sgombero ancora in attesa di un progetto serio e realizzabile

Da parmatoday.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex Scalo Merci di Chiastra è stato sgomberato con successo, grazie all’intervento delle forze dell’ordine. La zona, che ospitava un insediamento di cinque persone senza autorizzazione, è stata messa in sicurezza. Resta l’attesa di un progetto serio e realizzabile per il futuro di quest’area, al fine di garantirne un utilizzo sostenibile e regolamentato.

"Voglio ringraziare i Carabinieri per l’intervento nello spazio dell’ex Scalo Merci, dove è stato sgomberato un insediamento di cinque abusivi, che sono stati allontanati, ed è stata messa in sicurezza l’area" esordisce con queste parole il consigliere comunale e provinciale Virginia Chiastra. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

