Ex Fibronit un altro passo verso la bonifica | oltre un milione per monitorare l’amianto disperso

La Giunta di Broni ha approvato un nuovo accordo di programma per il ripristino ambientale dell’ex sito Fibronit, con un investimento superiore a un milione di euro. Questo passo mira a migliorare le condizioni di sicurezza e a monitorare la presenza di amianto disperso nell’area, rafforzando le attività di bonifica e tutela ambientale nel territorio.

Broni (Pavia), 10 gennaio 2026 – Un altro passo verso la bonifica dell'ex Fibronit. La Giunta di Broni ha approvato la delibera che autorizza il sindaco Antonio Riviezzi a firmare il nuovo Accordo di programma per il ripristino ambientale del sito di interesse nazionale. Grazie all'intesa potrà essere utilizzata la somma di oltre un milione che deriva dalle economie del secondo lotto di bonifica, finanziato con fondi ministeriali e gestito dalla Regione. Le risorse saranno destinate a divers e attività tecniche e di accertament o ritenute indispensabili dagli enti competenti in modo da predisporre la progettazione del terzo lotto.

