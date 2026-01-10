Ex Casa Gerosa | case e negozi dopo vent’anni di abbandono

Dopo vent’anni di abbandono, i lavori di riqualificazione dell'ex Casa Gerosa sono in corso nel cuore di piazza Maggiore. Le operazioni di scavo e costruzione stanno trasformando l’area, che si sta lentamente rinascendo come spazio dedicato a nuove abitazioni e negozi. Il progetto mira a restituire vita e funzionalità a un luogo storico, integrando le esigenze moderne con il valore del patrimonio locale.

Scavi alle spalle, il nuovo edificio cresce, protetto da recinzioni, nel cuore del centro storico: obiettivo estate, avanzano a spron battuto i lavori sull'area dell'ex "Casa Gerosa" di piazza Maggiore, il salotto buono del paese. VI sorgerà un complesso polifunzionale con dieci appartamenti e negozi al pianterreno. Ci sono voluti vent'anni. Vent'anni di abbandono e stallo, di piani "abortiti" e cambi di mano. Poi il subentro dell'operatore "giusto" e, da qualche mese, le imprese. Il futuro dell'area è raccontato da immagini e rendering. Operazione privata, beneficio (anche) pubblico: "L'intervento va a riqualificare un'area chiave - così il vicesindaco Carlo Maderna - nel cuore del centro.

Casa Gerosa, la rinascita dopo 20 anni di stallo. Via al maxi-recupero: in arrivo case e negozi

