Evviva l’unico Kennedy apprezzabile quello che esalta carne e vino

Evviva l’unico Kennedy apprezzabile, quello che celebra carne e vino. Chi avrebbe pensato che sarei diventato kennediano? Forse per motivi anagrafici o per un distacco dai libri di Veltroni, la figura di questa famiglia ha suscitato in me un interesse inatteso, lontano da ogni sensazionalismo, concentrato su valori semplici e autentici.

Jammin. . Brindisi, auguri e abbracci sinceri durante l’unico e inimitabile Capodanno Anticipato • nonché vinilico • del Jammin!!! Così la sera del 31 siete tutti liberi di fare quel €@^*!• che volete Evviva i trenini vinilici e vai dí Disco Samba!!! #jammin #jammint - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.