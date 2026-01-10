Europei di Pista lunga incontenibile Italia | è doppia medaglia nei 5.000 metri
In corso a Tomaszow Mazowiecki, Polonia, la quinta edizione dei Campionati Europei di speed-skating su distanza singola. L’Italia si conferma protagonista con un risultato importante, conquistando una doppia medaglia nei 5.000 metri. La competizione vede atleti europei sfidarsi su piste di alto livello, offrendo un momento di grande interesse per il mondo dello sport su ghiaccio.
A Tomaszow Mazowiecki (Polonia) prosegue la quinta edizione dei Campionati Europei di speed-skating su distanze singole. Nella seconda giornata della manifestazione, l’Italia ha conquistato due medaglie, entrambe arrivate sui 5.000 metri maschili. Riccardo Lorello (C.S. Esercito) e Davide Ghiotto (Fiamme Gialle) si sono fregiati rispettivamente dell’argento e del bronzo, chiudendo la loro prova con il tempo di 6’14”497 e 6’17”009. Gli azzurri sono stati battuti solo dal polacco Vladimir Semirunniy, autore del nuovo record dell’anello (6’11”134). A completamento della solida prova di squadra, è giunto il settimo posto di Michele Malfatti (Fiamme Gialle) in 6’24”113. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche: Europei di Pista lunga, è super Italia nel Team Pursuit Maschile: arriva la medaglia d’oro
Leggi anche: Europei di Pista lunga, nel weekend 13 Azzurri al via nella single distance
Pista Lunga, Europei di Polonia - Nel fine settimana, in Polonia, si disputerà la manifestazione continentale su distanze singole. ladigetto.it
Pattinaggio. Pista lunga, Europei single distance: oro all’Italia nell’inseguimento a squadre - Gli Azzurri Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti (tutti e tre delle Fiamme Gialle) hanno vinto oggi la medaglia d'oro nel team pursuit dei Campionati Europei di pattinaggio velocità su ... msn.com
Pattinaggio pista lunga, Europei single distance: 13 azzurri al via - Il fine settimana del 9, 10 e 11 gennaio coincidera con la quinta edizione dei Campionati Europei di pattinaggio velocita su pista lunga su ... sportmediaset.mediaset.it
La seconda giornata dei Campionati europei di pista lunga è terminata con i 1.500 metri femminili. Entrambe le atlete azzurre in gara sono state capaci di esprimersi sotto la barriera dei due minuti. La migliore, sul ghiaccio della Arena Lodowa di Tomaszów M - facebook.com facebook
Campionati Europei di PATTINAGGIO VELOCITA' PISTA LUNGA - Tomaszow-Mazowiecki (POL) - Davide Ghiotto conquista la medaglia di bronzo nei 5000 metri! Per il finanziere vicentino si tratta della seconda medaglia Continentale della carriera in questo f x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.