Europei di Pista lunga incontenibile Italia | è doppia medaglia nei 5.000 metri

In corso a Tomaszow Mazowiecki, Polonia, la quinta edizione dei Campionati Europei di speed-skating su distanza singola. L’Italia si conferma protagonista con un risultato importante, conquistando una doppia medaglia nei 5.000 metri. La competizione vede atleti europei sfidarsi su piste di alto livello, offrendo un momento di grande interesse per il mondo dello sport su ghiaccio.

A Tomaszow Mazowiecki (Polonia) prosegue la quinta edizione dei Campionati Europei di speed-skating su distanze singole. Nella seconda giornata della manifestazione, l’Italia ha conquistato due medaglie, entrambe arrivate sui 5.000 metri maschili. Riccardo Lorello (C.S. Esercito) e Davide Ghiotto (Fiamme Gialle) si sono fregiati rispettivamente dell’argento e del bronzo, chiudendo la loro prova con il tempo di 6’14”497 e 6’17”009. Gli azzurri sono stati battuti solo dal polacco Vladimir Semirunniy, autore del nuovo record dell’anello (6’11”134). A completamento della solida prova di squadra, è giunto il settimo posto di Michele Malfatti (Fiamme Gialle) in 6’24”113. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

