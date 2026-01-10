Esplosione in un’officina gravemente ferito un meccanico

Venerdì 9 gennaio, ad Anzio, si è verificato un incidente in un'officina che ha coinvolto un meccanico di 58 anni, rimasto gravemente ferito. L’incidente, una esplosione, ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto per accertare le dinamiche e garantire eventuali misure di sicurezza future.

Un meccanico di 58 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro. E’ accaduto nella mattinata di ieri, venerdì 9 gennaio, ad Anzio.L’incidente si è verificato all’interno di un’officina; da quanto emerso l’uomo è rimasto ferito a seguito dell'esplosione di un recipiente contenente. 🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

