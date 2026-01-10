Esplosione in un’officina gravemente ferito un meccanico
Venerdì 9 gennaio, ad Anzio, si è verificato un incidente in un'officina che ha coinvolto un meccanico di 58 anni, rimasto gravemente ferito. L’incidente, una esplosione, ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto per accertare le dinamiche e garantire eventuali misure di sicurezza future.
Un meccanico di 58 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro. E’ accaduto nella mattinata di ieri, venerdì 9 gennaio, ad Anzio.L’incidente si è verificato all’interno di un’officina; da quanto emerso l’uomo è rimasto ferito a seguito dell'esplosione di un recipiente contenente. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Esplosione nell’autofficina Cilento Car in via Assunta ad Anzio, gravemente ferito un uomo - Si stanno definendo le cause dell’incidente e che ha causato, poco fa, il ferimento di uno dei dipendenti dell’autofficina Cilento Car in via Assunta ad Anzio nella zona di Pocacqua. ilgranchio.it
Esplosione in officina durante i lavori, ferito gravemente un meccanico - L'esplosione durante un intervento con la fiamma ossidrica ha causato gravi ustioni a un 58enne, trasferito d’urgenza a Roma in eliambulanza ... rainews.it
Anzio, esplosione in un’officina, ferito il titolare - Un meccanico di 58 anni è rimasto seriamente ferito in seguito all’esplosione di un recipiente contenente olio avv ... radioluna.it
