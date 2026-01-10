Esplode il caso Grok e dei deepfake sessuale | il rischio non si ferma si fa pagare

Negli ultimi mesi, i principali sviluppatori di intelligenza artificiale hanno condiviso una visione comune, affrontando temi legati alla sicurezza e all'etica delle nuove tecnologie. Tuttavia, il caso Grok e l'aumento dei deepfake sessuali evidenziano come i rischi associati a queste innovazioni possano tradursi in conseguenze concrete e preoccupanti, rendendo urgente una riflessione approfondita sulle responsabilità e le misure di tutela necessarie.

Negli ultimi mesi i grandi produttori di intelligenza artificiale hanno iniziato a parlare tutti la stessa lingua, da Google a OpenAI, da Microsoft a Meta. Il messaggio è sorprendentemente uniforme: l'AI è pericolosa, servono guardrail, servono regole, e soprattutto, lo sappiamo, servono investimenti enormi (qui non si capisce quanto l'allarmismo sia una richiesta di soldi, del tipo se non ce li date arriva Godzilla e è colpa vostra). La parola chiave è "responsabilità", ogni CEO ripete "responsabilità" (a se stesso, agli altri), che nella pratica coincide quasi sempre con una richiesta di infrastrutture, energia, capacità di calcolo, sostegno pubblico denaro, e anche leggi, nel senso: limitateci (con il solito problema: ok, ma chi limiterà la Cina?).

