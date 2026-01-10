Esecuzione penale nell’ex tribunale

L’esecuzione penale nell’ex tribunale rappresenta un importante aggiornamento nella riorganizzazione dei servizi pubblici. Questa modifica mira a migliorare l’efficienza e l’accessibilità degli uffici dedicati alla gestione delle procedure penali, offrendo un supporto più efficace ai cittadini. La riqualificazione degli spazi e la riorganizzazione degli uffici contribuiscono a ottimizzare il funzionamento del sistema giudiziario e a favorire un servizio più vicino alle esigenze della comunità.

Un'altra novità per quanto riguarda la riorganizzazione di uffici e servizi rivolti alla cittadinanza. Dopo l'ufficio di Spezia Risorse dedicato alla fiscalità comunale, aperto a fine anno ad angolo tra via Bertoloni e via Marconi, e la conferma della presenza a Sarzana dell'Inps, nella sede dell'ec Tribunale di piazza Ricchetti troverà spazio anche l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna. La giunta Ponzanelli ha approvato la concessione in uso gratuito di alcuni locali dell'immobile ex Tribunale, di Piazza Ricchetti, all'Ufficio di esecuzione penale esterna di Massa-La Spezia. I locali messi a disposizione si trovano al piano terra dell'edificio, già sede dell'Ufficio di prossimità (che si occupa di favorire l'avvicinamento della giustizia ai cittadini) e potranno essere utilizzati dall'Uepe nelle giornate di martedì e giovedì, in modo compatibile con le attività già presenti.

