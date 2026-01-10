escalation di furti e atti vandalici colpito anche il mio distributore di sigarette

La consigliera Cristina Alpi di Area Liberale esprime preoccupazione per l’aumento di furti e atti vandalici che stanno interessando le attività commerciali di Faenza, inclusi i distributori di sigarette. Un fenomeno che mette a rischio la sicurezza e il benessere della comunità, richiedendo attenzione e interventi concreti da parte delle istituzioni per garantire un ambiente più sicuro per tutti.

La consigliera comunale di Area Liberale, Cristina Alpi, esprime il suo forte dissenso riguardo all'escalation di furti e atti vandalici che sta colpendo le attività commerciali di Faenza. In particolare, sottolinea Alpi "l'ultima ondata di tentati furti ha colpito due distributori di sigarette, uno sito in via Fratelli Rosselli, già vittima di tentati furti per ben due volte negli ultimi 15 giorni e l'altro in via Saviotti", proprio di proprietà di Alpi. "Non possiamo più restare in silenzio di fronte a questi atti criminali che stanno devastando il tessuto commerciale della nostra città – ribadisce Cristina Alpi –.

