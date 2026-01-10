Eron sostiene i giovani con 800 bombolette

Eron ha donato oltre 800 bombolette spray, due casse di musica e una lavagna luminosa ai giovani del centro Labo380. Un gesto che mira a sostenere la creatività e l’espressione dei ragazzi, offrendo strumenti utili per i loro progetti e attività. Questa iniziativa si inserisce nel percorso di supporto e valorizzazione delle giovani generazioni, promuovendo un ambiente di confronto e crescita.

Oltre 800 bombolette spray, due casse lem e una lavagna luminosa donati ai ragazzi del centro giovani Labo380 dall'artista Eron. Dopo l'incontro con i giovani durante il progetto sui murales per Votes for Women, al quale ha partecipato lui stesso, l'artista di fama mondiale ha pensato di regalare loro bombolette e altre dotazioni. Si tratta di materiale che ha lasciato al centro giovani, dopo aver liberato i locali dell'edificio storico di via Pio Massani, dove a dicembre scorso ha preso avvio l'intervento di riqualificazione, da 1,2 milioni di euro, delle ex carceri. Mentre si svolgerà l'intervento – che durerà circa un anno e dovrà proseguire in sinergia con le opere della Regione e del comune per il consolidamento e la messa in sicurezza di via Pio Massani e delle mura dello Sferisterio – l'amministrazione ha voluto continuare la collaborazione con Eron (partita nel 2021) con il suo trasferimento al piano terra del palazzo Cenci, che ospita il Musas.

