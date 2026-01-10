Ergastolo per l’omicidio di Pozzo Le schermaglie tra accusa e difesa Massimo della pena per i futili motivi

Non è bastata la narrazione di una "mitezza perduta", né il richiamo alle cartelle cliniche di un disturbo bipolare. Per la Corte d'Assise, l'omicidio di Letizia Girolami, la psicoterapeuta di 72 anni uccisa nelle campagne di Pozzo della Chiana, non è il tragico epilogo di un corto circuito mentale incontrollabile, ma un atto di lucida violenza. La condanna all'ergastolo per Mohamed Irfan Rana mette un punto, almeno in primo grado, su una vicenda che ha scosso profondamente la comunità toscana, non solo per l'efferatezza del delitto, ma per il gelido calcolo che ne è seguito. Il pubblico ministero, Antonella Masiello, ha costruito un impianto accusatorio che non ha lasciato spazio a sconti di pena.

