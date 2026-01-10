Equitazione | Isabell Werth a segno ancora nel dressage di Basilea

Isabell Werth torna a distinguersi nel dressage di Basilea, aggiudicandosi anche il concorso di Freestyle alla FEI Dressage World Cup 2025-2026. Dopo aver vinto il Grand Prix ieri, la campionessa tedesca conferma la sua eccellenza nella tappa della Western European League, dimostrando ancora una volta la sua competenza e preparazione nel settore dell’equitazione.

Dopo essersi aggiudicata il Grand Prix nella giornata di ieri, la fortissima teutonica Isabell Werth si prende anche il concorso di Freestyle alla FEI Dressage World Cup 2025-2026, relativamente alla tappa di Basilea della Western European League. L’amazzone, classe 1969, ha tirato fuori una ripresa da 86.155% riuscendo a dominare una manche che ha visto piazzarsi al secondo e al terzo posto nuovamente i binomi di ieri: quello formato dalla svizzera Charlotta Rogerson e dal suo Bonheur de la Vie (81.290%) e quello costituto dall’altro tedesco in gara Raphael Netz e da DSP Dieudonne (80.725%). In totale erano 13 i partecipanti al contest, in una manifestazione che non vedeva italiani al via. 🔗 Leggi su Oasport.it

