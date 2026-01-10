Equazioni di Navier-Stokes | l’IA scova difetti da un milione di dollari

Le Equazioni di Navier-Stokes sono fondamentali per descrivere il comportamento dei fluidi in diversi contesti scientifici e ingegneristici. Nonostante la loro importanza, risolverle può risultare complesso e richiede metodi avanzati. Recentemente, l’intelligenza artificiale si sta dimostrando uno strumento promettente per individuare errori e migliorare le simulazioni, contribuendo a ottimizzare applicazioni che hanno un valore stimato in milioni di dollari.

Le Equazioni di Navier-Stokes rappresentano, da quasi due secoli, le fondamenta incrollabili su cui poggia la nostra comprensione del mondo fisico fluido. Che si tratti di progettare il profilo aerodinamico di un jet, di prevedere le correnti oceaniche che regolano il clima globale o semplicemente di comprendere come il latte si mescola nel caffè, queste formule matematiche sono la bussola che guida fisici e ingegneri. Formulate nel XIX secolo da Claude-Louis Navier e George Gabriel Stokes, queste equazioni descrivono con eleganza il moto di sostanze viscose come l'acqua e l'aria. Tuttavia, dietro la loro apparente onnipotenza, si nasconde un mistero così profondo che il Clay Mathematics Institute ha messo in palio un premio di un milione di dollari per chiunque riesca a risolverlo: le equazioni funzionano sempre, o esistono situazioni limite in cui "esplodono", perdendo ogni senso fisico? Fino a poco tempo fa, la caccia a questi errori, noti come "singolarità", era un compito quasi impossibile per la mente umana e incredibilmente arduo per i computer classici.

