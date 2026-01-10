Entrano all’ex Montedison per viverci clochard spariti nel nulla evitano il processo per occupazione di edificio

A Falconara Marittima, alcuni senzatetto hanno occupato l’ex sito Montedison, rimuovendo le barriere di sicurezza. Successivamente, gli occupanti sono scomparsi, evitando il processo per l’occupazione dell’edificio. La vicenda evidenzia le problematiche legate alla gestione di immobili abbandonati e alla presenza di persone senza dimora, sollevando questioni sulla sicurezza e sul controllo degli spazi pubblici.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.