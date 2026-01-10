Entrano all’ex Montedison per viverci clochard spariti nel nulla evitano il processo per occupazione di edificio
A Falconara Marittima, alcuni senzatetto hanno occupato l’ex sito Montedison, rimuovendo le barriere di sicurezza. Successivamente, gli occupanti sono scomparsi, evitando il processo per l’occupazione dell’edificio. La vicenda evidenzia le problematiche legate alla gestione di immobili abbandonati e alla presenza di persone senza dimora, sollevando questioni sulla sicurezza e sul controllo degli spazi pubblici.
FALCONARA MARITTIMA - Avevano tagliato le reti forzando portone e cancello per stabilirsi a vivere dentro la ex Montedison. In sei, tutti di nazionalità romena, senza fissa dimora, avevano occupato l’edificio fatiscente che era diventata la loro casa. Ci dormivano, ci mangiavano e ci stendevano. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
