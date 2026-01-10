Ente parchi poche risorse dai Comuni

L’Ente di gestione dei parchi e della biodiversità dell’Emilia orientale affronta una difficile situazione economica, con risorse stabili dal 2012 non sufficienti a coprire le crescenti spese. Le entrate, infatti, sono bloccate mentre le esigenze di manutenzione e tutela delle aree protette richiedono maggiori investimenti. Questa situazione evidenzia la necessità di un incremento dei finanziamenti da parte dei Comuni per garantire la tutela e la gestione efficace del patrimonio naturale regionale.

Maggiori spese a fronte di entrate bloccate. Il bilancio dell' Ente di gestione per i parchi e la biodiversità dell'Emilia orientale, che si occupa delle aree protette sul territorio bolognese, può contare sulle stesse risorse di quando fu fondato nel 2012 e questo rappresenta oggi una " criticità economico-finanziaria " che porta con sé la necessità di incrementare i finanziamenti. A sottolineare la difficoltà è il presidente dell'Ente, Tiberio Rabboni, davanti alla commissione congiunta tra Comune e Città metropolitana. "Il bilancio annuo ordinario è di circa 2,3 milioni di euro, le entrate sono assicurate annualmente da quote di partecipazione dei Comuni competenti territorialmente più un contributo della Città metropolitana e dell'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese.

