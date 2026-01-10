Empoli una vittoria che profuma di playoff | 1-0 al Cesena
L’Empoli conquista tre punti importanti a Cesena, con un risultato di 1-0 nella 19a giornata di Serie B. La vittoria permette ai toscani di salire all’ottavo posto in classifica, conquistando l’accesso ai playoff. La partita si è svolta allo stadio “Dino Manuzzi” e rappresenta un passo decisivo nel cammino della squadra verso la fase finale della stagione.
Cesena, 10 gennaio 2026 – L’Empoli chiude il girone di andata del campionato di serie B espugnando il “Dino Manuzzi”: 1-0 al Cesena, nella 19a giornata della cadetteria e ottavo posto in classifica con 27 punti, ergo l’ultima piazza utile ad accedere ai playoff. Terza vittoria esterna nelle ultime quattro trasferte per la squadra toscana: potrebbe essere il successo della svolta stagionale. Dionisi schiera Degli Innocenti titolare: di conseguenza, Haas si accomoda in panchina. Primo tempo bloccato nella prima mezz’ora di gioco: succede poco o niente. Poi la gara si vivacizza e fioccano le opportunità da rete, con i gemelli Shpendi protagonisti in negativo (tanti, troppi errori da parte delle due punte, probabilmente emozionate per la prima sfida da professionisti). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
