Emozione olimpica La fiaccola corre fra la folla in città e sulla via dell’Amore

L’emozione olimpica si manifesta attraverso il passaggio della fiaccola, che attraversa la città e la suggestiva via dell’Amore. Un percorso che coinvolge la comunità, accompagnato da un'atmosfera di festa e condivisione, dagli inizi a Migliarina fino alle vie più panoramiche e affascinanti del centro urbano. Un momento di unità e tradizione che celebra lo spirito olimpico in un contesto di armonia e partecipazione.

Un crescendo di entusiasmo e clima festoso, dai primi passi a Migliarina fino allo splendido scenario della via dell'Amore, passando per la vivace folla festante del centro città. Nel suo passaggio in provincia la Fiaccola Olimpica di Milano-Cortina 2026 è stata accolta dal grande abbraccio di cittadini di ogni età, sparsi lungo il percorso sin dal punto di partenza davanti alla chiesa di Migliarina. Complice una tregua del tempo (nuvoloso, ma niente pioggia) 26 tedofori hanno attraversato Spezia fra due ali di folla entusiasta, così come poco dopo hanno corso a picco sul mare lungo la Via dell'Amore.

