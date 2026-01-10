Emergenza influenzale | nasce l’Unità di crisi dell’Asp di Palermo

L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo ha istituito un’Unità di crisi per l’emergenza influenzale, con l’obiettivo di coordinare le attività sanitarie e garantire interventi tempestivi sul territorio. Questa iniziativa, guidata dal direttore generale Alberto Firenze, mira a rafforzare la risposta sanitaria e a gestire efficacemente la diffusione dell’influenza nella provincia.

Il direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo, Alberto Firenze, ha disposto l'attivazione di una Unità di crisi dedicata alla gestione dell'emergenza influenzale, con l'obiettivo di potenziare il coordinamento delle attività sanitarie e assicurare interventi rapidi ed efficaci su tutto il territorio provinciale. La composizione dell'Unità di crisi. L'organismo riunisce le principali figure apicali dell'azienda sanitaria. Ne fanno parte il direttore sanitario Antonino Levita, il direttore del Dipartimento di Prevenzione Domenico Mirabile, il direttore del Dipartimento Cure Primarie Salvatore Vizzi, il direttore del Dipartimento Attività ospedaliere Antonino Di Benedetto e il direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza Emanuele La Spada.

