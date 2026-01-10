Emergenza influenzale | nasce l’Unità di crisi dell’Asp di Palermo

L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo ha istituito un’Unità di crisi per l’emergenza influenzale, con l’obiettivo di coordinare le attività sanitarie e garantire interventi tempestivi sul territorio. Questa iniziativa, guidata dal direttore generale Alberto Firenze, mira a rafforzare la risposta sanitaria e a gestire efficacemente la diffusione dell’influenza nella provincia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, Alberto Firenze, ha disposto l’attivazione di una Unità di crisi dedicata alla gestione dell’emergenza influenzale, con l’obiettivo di potenziare il coordinamento delle attività sanitarie e assicurare interventi rapidi ed efficaci su tutto il territorio provinciale. La composizione dell’Unità di crisi. L’organismo riunisce le principali figure apicali dell’azienda sanitaria. Ne fanno parte il direttore sanitario Antonino Levita, il direttore del Dipartimento di Prevenzione Domenico Mirabile, il direttore del Dipartimento Cure Primarie Salvatore Vizzi, il direttore del Dipartimento Attività ospedaliere Antonino Di Benedetto e il direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza Emanuele La Spada. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Emergenza influenzale: nasce l’Unità di crisi dell’Asp di Palermo Leggi anche: Asp di Palermo, atto primo del neo dg Alberto Firenze: istituita l'unità di crisi per l'emergenza influenzale Leggi anche: L'Umbria un 2025 difficile: mille imprese in meno. Nasce l'Unità di Crisi per sostenere lavoro e imprese La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. LaC News24. . Gli ospedali calabresi si preparano al picco influenzale di questa stagione ma sono davvero pronti Sentiamo il parere di Andrea Bruni, direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza dell'Annunziata di Cosenza! Rivedi la puntata di - facebook.com facebook 118 sotto pressione durante il picco influenzale: il nodo del filtro territoriale Aumentano le chiamate al sistema di emergenza durante l’inverno, ma oltre il 60% riguarda casi non urgenti. Esperti: problema riguarda organizzazione reti territoriali. hubs.li/Q0 x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.