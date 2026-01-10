EHF Euro 2026 | gli europei di pallamano in diretta su Sky Sport

L’EHF Euro 2026, il campionato europeo di pallamano, sarà trasmesso in diretta da Sky Sport grazie alla collaborazione con la FIGH. La copertura includerà tutte le partite della Nazionale, a partire dall’esordio del 16 gennaio a Kristianstad contro l’Islanda. Un’occasione per seguire da vicino le sfide degli azzurri in questa importante competizione continentale.

Anche in occasione degli EHF EURO 2026 si conferma la collaborazione tra FIGH e Sky Sport: il broadcaster racconterà in diretta tutte le sfide della Nazionale a partire dall'esordio del 16 gennaio a Kristianstad contro l'Islanda negli europei di pallamano. La partnership e il percorso degli azzurri sono stati al centro dell'intervento del Presidente federale Stefano .

