EHF Euro 2026 | gli europei di pallamano in diretta su Sky Sport
L’EHF Euro 2026, il campionato europeo di pallamano, sarà trasmesso in diretta da Sky Sport grazie alla collaborazione con la FIGH. La copertura includerà tutte le partite della Nazionale, a partire dall’esordio del 16 gennaio a Kristianstad contro l’Islanda. Un’occasione per seguire da vicino le sfide degli azzurri in questa importante competizione continentale.
Anche in occasione degli EHF EURO 2026 si conferma la collaborazione tra FIGH e Sky Sport: il broadcaster racconterà in diretta tutte le sfide della Nazionale a partire dall’esordio del 16 gennaio a Kristianstad contro l’Islanda negli europei di pallamano. La partnership e il percorso degli azzurri sono stati al centro dell’intervento del Presidente federale Stefano . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu
Leggi anche: L’Italia al lavoro per gli EHF EURO 2026: 20 azzurri in collegiale a Trieste dal 2 gennaio
Leggi anche: Gli eventi FIBA in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 2029
Road to EHF EURO 2026: l’Italia batte la Romania e vince il Trofeo Friuli Venezia Giulia; Road to EHF EURO 2026: l'Italia sfida la Romania a Trieste per il Trofeo Friuli Venezia Giulia; Pallamano, verso Euro 2026: l'amichevole Italia-Romania su Sky; Pallamano, Andrea Parisini verso gli Europei 2026: “Siamo molto carichi. Pronti a testarci con la Romania”.
Pallamano: Italia, vittoria in rimonta nelle Far Oer. Altro successo verso gli Europei 2026 - Dopo la vittoria contro la Romania, di qualche giorno fa a Trieste, continua con una nuova vittoria in amichevole la marcia d'avvicinamento dell'Italia ... oasport.it
Pallamano, verso Euro 2026: l'amichevole Italia-Romania su Sky - Il Trofeo Friuli Venezia Giulia apre il cammino della Nazionale verso i campionati Europei. sport.sky.it
Pallamano, uno speaker di Latina per il test-match tra nazionale Azzurra e Romania - match di lusso della Nazionale italiana maschile di pallamano, in programma domani, lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, alle ore 18:00 al Pala Chi ... radioluna.it
Il contributo massimo è di duemila euro per le esperienze nei Paesi Ue, di 2.500 euro per gli altri Paesi europei e di tremila per i Paesi extraeuropei - facebook.com facebook
Il contributo massimo è di duemila euro per le esperienze nei Paesi Ue, di 2.500 euro per gli altri Paesi europei e di tremila per i Paesi extraeuropei x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.