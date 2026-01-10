Effetto Venezuela | Colombia Cuba e Messico si piegano alla dottrina Usa

L'influenza degli Stati Uniti in America Latina si manifesta attraverso cambiamenti politici e strategie condivise. La Colombia, Cuba e il Messico adottano posizioni che rispecchiano la dottrina statunitense, con richieste di supporto e aperture politiche. Le tensioni tra i paesi e le questioni legate al narcotraffico evidenziano una regione in evoluzione, dove le dinamiche interne e le alleanze internazionali si intrecciano in un quadro complesso e in continuo movimento.

Donald Trump: attacchi al Paese confinante per i narcos. E Claudia Sheinbaum apre. Bogotà chiede aiuti contro l'Eln, L'Avana molla Diaz-Canel. Dopo il successo dell'operazione Absolut Resolve che ha portato l'ormai ex presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, in una prigione statunitense, non si ferma il confronto a distanza fra Donald Trump e i Paesi dell'area caraibica e latinoamericana. Il tycoon americano ha fermato la seconda ondata di attacchi prevista contro Caracas, sostenendo di non vederne attualmente la necessità, dato che Stati Uniti e Venezuela stanno lavorando bene insieme, soprattutto per quanto riguarda la ricostruzione del Paese.

