Effetto domino nelle Aule FdI | Più forti con Dosi E Trevisan entra a Borgo

Le dimissioni di Riccardo Sangiorgi dal gruppo misto a Imola e Borgo Tossignano potrebbero innescare un effetto domino tra i consiglieri dell’opposizione. Il gesto, motivato da divergenze con i vertici nazionali di Fratelli d’Italia, ha già attirato l’attenzione politica. La situazione si inserisce nel dibattito locale, che coinvolge anche l’ingresso di Trevisan a Borgo, evidenziando tensioni e cambiamenti all’interno delle forze di opposizione.

Le dimissioni di Riccardo Sangiorgi, ex leghista che ormai da tempo era transitato nel gruppo misto in polemica con i vertici nazionali del Carroccio, sono destinate a scatenare un inevitabile effetto domino tra i banchi dell'opposizione nei Consigli comunali di Imola e Borgo Tossignano. E fanno gongolare Fratelli d'Italia in vista delle elezioni amministrative di primavera. Nell'aula di piazza Matteotti, come già anticipato ieri su queste pagine, lo scranno lasciato vuoto da Sangiorgi è pronto per essere occupato da Ilyan Dosi, primo dei non eletti nel 2020 con il Carroccio ma entrato da alcuni anni nelle file dei meloniani.

