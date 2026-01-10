Edificio a rischio crollo il sindaco ordina i lavori dopo il blitz dei vigili del fuoco

A San Felice a Cancello, il sindaco Emilio Nuzzo ha ordinato interventi di messa in sicurezza per un edificio in via Ara di Diana, ritenuto a rischio crollo. L'azione segue un sopralluogo dei vigili del fuoco, che hanno evidenziato condizioni di degrado e pericolo. Le autorità hanno quindi richiesto ai proprietari di intervenire prontamente per garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali incidenti.

Immobile fatiscente in via Ara di Diana a San Felice a Cancello. Il sindaco Emilio Nuzzo intima ai proprietari la messa in sicurezza dopo il sopralluogo effettuato alla fine di dicembre dai vigili del fuoco. Nel corso dei controlli da parte dei caschi rossi, l'immobile avrebbe presentato diverse criticità strutturali, dovute verosimilmente all'incuria e alla vetustà dell'edificio, che rappresenterebbero un pericolo per la sicurezza pubblica.

