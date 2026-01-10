Ecotrust di Annamaria Spina affronta una domanda spesso trascurata: come mai sistemi finanziari complessi, dotati di avanzati strumenti analitici, si sorprendono ancora di fronte alle crisi? Nonostante indicatori e modelli predittivi, le grandi rotture si manifestano prima che si possano prevedere, lasciando il mercato reagire dopo. Questo testo esplora le cause di questa difficoltà nel prevedere eventi cruciali, offrendo uno sguardo critico e riflessivo sul funzionamento dei sistemi finanziari.

di Annamaria Spina Esiste una domanda che raramente viene posta in modo esplicito. come è possibile che sistemi finanziari sempre più sofisticati, capaci di analizzare quantità immense di dati in tempo reale, continuino a essere colti di sorpresa dalle crisi? Non mancano indicatori, algoritmi, modelli previsionali, eppure ogni grande frattura, sia essa finanziaria, industriale, geopolitica o energetica, viene raccontata sempre dopo, dopo che il prezzo ha già reagito, dopo che il capitale ha già perso direzione, dopo che la fiducia è già stata compromessa. Forse il problema non riguarda la quantità di informazioni di cui disponiamo ma la qualità dello sguardo con cui osserviamo il mondo economico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

ECOTRUST Uganda - 5 Min Hero Film